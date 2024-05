Anúncio da morte de César Luis Menotti no jogo Estudiantes vs Vélez…abaixo

Como disse hoje o jornalista Juan José Panno, César Luis Menotti era…

...fiel con los amigos, implacable con sus detractores y enemigos, hábil para declarar y polemizar, profundo para dejar mensajes en favor del juego como hecho artístico, generoso para transmitir todo lo que sabía de fútbol.

Menotti foi o técnico que inaugurou a Argentina campeã do mundo de futebol, em 1978, na sua própria casa.

Acredite, Menotti deixou Diego Maradona de fora da seleção e sempre disse que aquele time, de 78, foi o melhor que dirigiu. E foi mesmo.

César Menotti foi jogador do Rosário, Racing, Boca, The Generals…Jogou no Santos e encerrou sua carreira de jogador, acredite, no Juventus, de São Paulo.

Como disse Panno em seu texto hoje, Menotti sabia muito bem que se existe Messi, é porque antes houve um Maradona e antes de Maradona, um Bochini, um Angel Rojas, um Adolfo Pedernera.

O que talvez ainda alguns não entenderam é que se hoje existem Bielsas, Gallardos, Sampaoli e Scalonis é porque antes ele, Menotti, abriu todas as portas.

Em tempo: em 1978 o técnico Cláudio Coutinho, um milico, conseguiu formar um dos mais medíocres times do Brasil. Semelhante aos times do Tite que perderam duas Copas….E acredite, o time que foi à Argentina em 78 saiu invicto da competição….’Campeão moral’, foi a recompensa.

J R Braña B.