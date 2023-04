NotíciasConcursos

No início desta semana, o Governo Federal anunciou uma ótima notícia para quem é MEI (microempreendedor individual). De acordo com as informações divulgadas, o prazo para a obrigatoriedade da emissão de NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço) foi adiado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN).

A nota fiscal é um documento que comprova uma relação comercial, seja ela de compra e venda ou da prestação de um serviço. Assim, é através deste documento que o governo tem o controle das atividades desenvolvidas no país e do recolhimento de impostos.