Vermelho – Começou na segunda-feira (3) a Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, conhecida como Abril Vermelho, promovida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

início da jornada nacional foi feita com a ocupação do Engenho Cumbe, no município de Timbaúba na Mata Norte, em Pernambuco.

(…)