JC – O Governo de Pernambuco divulgou, nesta terça-feira (04), dados fiscais referentes ao primeiro bimestre da nova gestão estadual, indicando que houve uma redução das despesas gerais em 2,9%, o que corresponde a uma economia de R$ 225 milhões no custeio do Executivo.

Esse valor é referente as reduções em gastos como locação de veículos e combustíveis. Esses cortes fazem parte das ações determinadas pelo Plano de Qualidade dos Gastos Públicos em Pernambuco.

Os dados gerais, disponibilizados no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), se referem aos meses de janeiro e fevereiro e já estão consolidados e publicados no Diário Oficial do Estado do último dia 30.

(…)