O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom esteve nesta quarta-feira (5), na Câmara Municipal para entregar, em mãos, aos vereadores o Projeto Recomeço para a Família, cujo objetivo é beneficiar as pessoas atingidas pelas enxurradas dos igarapés e/ou enchente do Rio Acre.

De acordo com o prefeito, a partir dessa lei, a gestão busca usar R$ 10 milhões de recursos próprios para prestar assistência às famílias neste momento de recomeço. Ele explicou que desse valor, R$ 7 milhões serão destinados às famílias e R$ 3 milhões para microempreendedores e população rural.

“Pensando nisso, chamei os vereadores e secretários e disse que, se temos recurso em caixa, que tal prepararmos um projeto de ajuda para essa população, chamado ‘recomeço’ para ajudá-los a recomeçar. Então, preparamos o primeiro projeto que vai ajudar as famílias. A Câmara vai aprovar, faremos uma licitação e compraremos os bens de acordo com o levantamento da SASDH…tudo isso será entregue depois de 30 a 45 dias, que é o prazo para licitar, receber e iniciar a entrega”, explicou.

O prefeito relembrou que já destinou mais de R$ 5 milhões para custear a compra dos 10 mil sacolões, kits de limpeza e fardos de água mineral.

“Decidimos com a Câmara dos Vereadores e nossa equipe técnica que também vamos ajudar os empreendedores, tanto os formais quanto os informais. Exemplo: tem uma pessoa em frente à sua casa com coisas para vender e não tinha CNPJ, vamos ajudar… as pessoas com CNPJ, sendo MEI, a prefeitura vai ajudar, dentro do projeto de R$ 3 milhões”, disse.

