O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e a vice-prefeita, Marfisa Galvão, acompanhados da diretoria da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), do Ministério Público do Acre (MPAC), Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Associação de Magistrados do Acre (Asmac), empresários, secretários municipais e vereadores da capital, visitou o parque de exposições, onde estão abrigadas 465 famílias, vítimas da enchente que castiga a capital acreana há 12 dias, afetando aproximadamente 75 mil pessoas.

A comitiva vistoriou os alojamentos, o refeitório e demais instalações do parque. O prefeito Tião Bocalom comentou sobre a visita.

-O trabalho que a gente se propôs a fazer, desde 2021, quando ganhamos o Prêmio Nacional de Atendimento no Brasil, dessa vez, novamente eu pedi para a nossa equipe: vamos fazer a mesma coisa ou melhor. E acredito que estamos fazendo melhor ainda. É importante que a gente tenha todas as instituições envolvidas, vindo verificar in loco o que está acontecendo.

Os abrigados recebem atendimento médico, psicológico, assistencial, alimentação completa e balanceada, esporte, cultura e lazer.

(…)

Por fim, com a vazante que o Rio Acre apresentou desde as primeiras horas desta terça-feira, o prefeito Tião Bocalom explicou como se dará o retorno das famílias às suas casas.

-A gente espera que o rio baixe até a cota de alerta, porque não dá para botar as famílias de volta em suas casas sem que ele chegue na cota de alerta ou abaixo dela, porque se der uma chuva muito grande e voltar a subir novamente as pessoas precisarão voltar a se recolher. É melhor que elas fiquem aqui abrigadas, onde estão sendo bem cuidadas, as crianças têm o seu divertimento. O mais importante é a humanização que a nossa equipe está oferecendo a todas as famílias que sofreram tanto com essa enxurrada e com a enchente do Rio Acre”, finalizou.

