G1 – Um bolão feito em Goiânia acertou 6 números do 1º prêmio sorteio da Dupla Sena de Páscoa e ganhou R$ 17,4 milhões, no sábado (8). Os sortudos do bolão vão dividir o prêmio total de R$ 35 milhões com outra aposta simples feita em Feira de Santana, na Bahia, que levou o mesmo valor.

Os números foram: 03-04-21-23-28-32

(…)