by JLab – Junto a iniciativa de ampliar espaços públicos, a contratação de professores é uma forma de proporcionar novas experiências e promover o desenvolvimento pessoal e coletivo.

Bate pronto: Quando pessoas tem opções do que fazer, geralmente não vão atrás de coisas nocivas…

Para estimular a mobilidade ativa e incentivar práticas esportivas e bons hábitos para a saúde, a Prefeitura de Maceió disponibiliza novos espaços para os maceioenses. A iniciativa, que já contemplou o Clima Bom e o Vergel do Lago com “Ruas Abertas”, envolve o trabalho integrado de diversas pastas.

(…)

Dona de casa, Rosileide Santos que mora no Rosanne Collor, conjunto que fica na vizinhança, e aproveita o fim de tarde para caminhar com as amigas. “Eu achei uma maravilha. Antes o trânsito aqui era muito intenso e podia causar um acidente. As crianças não podiam passear, nem os adultos. Eu achei ótimo, até pra caminhar tá sendo melhor”, abordou.