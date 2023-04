TERRA – O CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, quis provar um pouco sobre o que os motoristas do aplicativo experimentam quando dirigem veículos em viagens. Ele assumiu o volante de um carro para transportar pessoas que usavam o serviço. O objetivo era entender por que recrutar novos colaboradores para plataforma era um problema.

(…)

Khosrowshahi disse que se inscreveu secretamente como motorista em setembro do ano passado para entender melhor a experiência do funcionário da Uber em meio a uma desaceleração no recrutamento.

(…)

Alguns problemas operacionais que dificultavam o uso do aplicativo atrapalharam poucas de suas viagens. Mas o que surpreendeu mesmo o CEO da Uber foi o comportamento de alguns clientes — e não foi de uma forma positiva.

(…)