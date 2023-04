OGLOBO – Presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que vai convidar o presidente da China, Xi Jinping, para vir ao Brasil. Segundo o presidente, a intenção é consolidar a boa relação do Brasil com a China. A declaração foi dada durante entrevista ao programa “Voz do Brasil”.

(…)

O presidente afirmou que pretende atrair a China para realizar investimentos inovadores no país. Lula elogiou a China e disse que pretende retomar a posição de protagonista do Brasil na política internacional.O presidente aproveitou para criticar seu antecessor, Jair Bolsonaro.

(…)