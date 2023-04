JDV – Em um clássico emocionante e equilibrado, o Sesc-Flamengo levou a melhor sobre o Fluminense e garantiu sua vaga nas semifinais da Superliga feminina de vôlei. O time rubro-negro venceu por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 23/25, 25/23 e 25/18, na noite desta terça-feira, no Tijuca Tênis Clube. Foi a segunda vitória do Sesc-Fla sobre o rival nas quartas de final, já que também havia triunfado no primeiro jogo.

(…)