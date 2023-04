O caso das duas brasileiras presas com drogas na Alemanha após terem suas malas trocadas no Aeroporto de Guarulhos levantou preocupações entre passageiros quanto a segurança de suas bagagens em viagens aéreas.

Agora depois depois desse problema com as moças de Goiânia, os tais especialistas em O Globo vêm com um monte de lorotas para evitar os transtornos…eis abaixo as sugestões, nenhuma eficaz.

10 passos para uma mala mais segura

Sempre optar por uma bagagem que não seja de grife, que não chame atenção pela marca ou pelo valor elevado, o que pode ser motivo de violações e furtos. Organizar os pertences dentro da bagagem. Tudo que for importante ou tiver um valor elevado deve ser escondido no fundo da mala, o que pode evitar o sumiço desses itens em caso de furto. É bom tirar fotos dos itens organizados no interior da mala antes de fechá-la. Assim, caso mexam nela (tirem ou coloquem itens), as fotos comprovam como ela estava antes. Coloque, na parte externa da bagagem, alguma coisa que caracterize que ela é sua: um adesivo, uma fita, um cartão e etc. Dessa maneira, ela será mais facilmente identificada, o que evita que alguém a pegue e facilita caso seja extraviada. Em todo o trajeto, de casa até o momento da mala ser despachada, nunca abandoná-la ou deixá-la “desassistida”. O cadeado é importante. Há bagagens, no entanto, que podem ser abertas e depois fechadas novamente, mesmo com cadeado. Uma maneira de dificultar essa violação é envolver a mala em plásticos ou com uma capa de segurança. Há, no mercado, um sistema de rastreamento que pode ser colocado em diversos itens, inclusive nas bagagens, que podem ser monitoradas por um aplicativo de celular. Dessa maneira, você não fica “refém” do rastreamento da companhia aérea e pode fazer o seu próprio. Na hora de despachar a bagagem, você deve registrar o peso que ela tem. Caso coloquem algo dentro dela, você pode descobrir sem nem mesmo abri-la. Quando tiver conexão, sempre confira se suas bagagens foram violadas — caso você tenha acesso a elas nesse momento. Repita essa ação no momento de pegar as bagagens na esteira do destino final. Se ela tiver sido revirada, trocada ou se tiver algo que não é seu dentro, você deve chamar algum funcionário da empresa ou um agente policial e avisá-lo da questão. (…)

Grifo meu: as malas devem ser conferidas no despacho(check in e raio x, inclusive)…neste momento o passageiro deve receber o ok de que na sua mala não há nenhuma irregularidade…e receber o comprovante disso…lá dentro, se adulterarem, enfiarem drogas, armas, qualquer coisa….é problema da empresa e do aeroporto.

J R Braña B.