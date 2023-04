G1 – Após a suspensão das atividades de 16 empresas madeireiras acreanas por conta da Operação “Metaverso”, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, informou ao g1 que em reunião com o presidente nacional do órgão, Rodrigo Marinho, e com a superintendente no Acre, Melissa Machado, foi informado de que o procedimento de apuração deve ser concluído até a próxima semana.

Resposta do setor

O setor madeireiro está entre os primeiros na economia do estado acreano. No ano passado, madeira e derivados ficaram em segundo lugar nas exportações do estado, configurando 32,3% de tudo que foi exportado. A Fieac destaca que a paralisação das atividades causa prejuízos também para outros setores como o cerâmica e a construção civil.

