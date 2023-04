CNN – A maior parte dos torcedores brasileiros apoiaria a contratação de um técnico estrangeiro para a Seleção. É o que mostra “O Maior Raio-X do Futebol”. O cargo está vago desde a queda de Tite, no fim de 2022, com a eliminação na Copa do Mundo do Catar.

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, já declarou que o italiano Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, é o preferido da entidade para assumir.

(…)