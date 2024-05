Nos momentos difíceis, a união e solidariedade entre cidadãos e instituições se destacam. Diante das dificuldades enfrentadas no Rio Grande do Sul, é crucial que o Estado e a sociedade trabalhem juntos para ajudar aqueles que estão prejudicados…

Com satisfação, recebemos a notícia do repasse de R$ 928 milhões pelo Ministério do Desenvolvimento Social ao Rio Grande do Sul. Esse valor não só oferece suporte financeiro, mas também demonstra solidariedade e compromisso com as famílias gaúchas afetadas pelas chuvas e enchentes…

É justa a antecipação do pagamento do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) , assegurando o sustento das famílias mais vulneráveis em um momento crucial. Além disso, o investimento em cestas básicas e no Programa de Aquisição de Alimentos mostra o compromisso não apenas com assistência imediata, mas também com a segurança alimentar e o apoio à produção local…

A resposta do governo federal , através do Ministério do Desenvolvimento Social, traz esperança para muitas famílias gaúchas…

Uma coordenação eficaz entre os órgãos governamentais, com a participação ativa da sociedade civil e das organizações não governamentais, garantirá que os recursos sejam aplicados de forma transparente e eficiente, alcançando aqueles que mais precisam.

by JLab