Diz e mostra o presidente do PT, Cesário Braga, nas redes antissociais

-Almocei com Senador Petecão e meu amigo coelho nessa sexta! Teve panelada de entrada e o prato principal foi uma conversa demorada sobre os desafios do Acre e importância de alinhar a base do presidente Lula no estado para as eleições municipais de 2024. Agradeço ao Senador pela acolhida e a disposição de construirmos juntos.

(…)

Grifo meu aos 60 – começou a corrida…

J R Braña B.