Escreveu Lauro Jardim, hoje em O Globo

Jorge Viana alterou estatuto da Apex para permitir contratar aliados políticos

Jorge Viana, o presidente da Apex que alterou o estatuto para poder permanecer à frente do cargo mesmo sem preencher o requisito de falar inglês, fez também um ajuste no Plano de Cargos, Carreiras e Salários da agência para que aliados políticos possam assumir diretorias que antes eram destinadas apenas a funcionários do quadro da Apex.