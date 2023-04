GE – Galvez e Humaitá empataram por 1 a 1, neste domingo (16), no estádio Florestão, em Rio Branco, pelo fechamento da 1ª rodada do 2º turno do Campeonato Acreano. Radames abriu o placar em cobrança de falta aos 16 minutos do segundo tempo. O Humaitá pressionou e encontrou o empate aos 52 minutos com Jomar.

