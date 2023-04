G1 – A Defensoria Pública do Acre (DPE-AC) retoma, a partir do dia 24 de abril, o serviço de emissão de documentos em abrigos públicos para os atingidos pelas enchentes em Rio Branco, executado em parceria com diversas instituições. O serviço permite a confecção de carteira de identidade, certidão de nascimento, certidão de casamento, carteira nacional de habilitação, certificado de registro e licenciamento de veículos, outros cuja emissão seja da competência do Estado.

A primeira etapa do atendimento começou na última quarta-feira (12), e seguiu até a sexta-feira (14). Já a nova etapa ocorre até o dia 28. A expectativa do órgão é que a ação chegue a 4 mil atendimentos.