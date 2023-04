TERRA – A partir desta segunda (17), estudantes que desejam obter a isenção da taxa de inscrição do Enem 2023 já podem solicitá-la na Página do Participante. O benefício é destinado a candidatos de baixa renda ou que cursam o terceiro ano do Ensino Médio na rede pública. O prazo para fazer o pedido vai até 28 de abril.

