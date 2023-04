oestadoacre reproduz Lauro Jardim, de O Globo…

O julgamento do governador do Acre

Os advogados do enrolado Gladson Cameli levaram à ministra Nancy Andrighi, relatora no STJ das investigações da PF sobre o governador do Acre, uma representação em que acusam a corporação de burlar a competência da Justiça Eleitoral.

Em março, a PF e a PGR deflagraram a Operação Ptolomeu, que apura suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o governo Cameli.

A defesa de Gladson quer a anulação das investigações ou a transferência delas para a Justiça Eleitoral.