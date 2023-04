Gov do Acre – A passagem do Dia dos Povos Indígenas, comemorada em todo o Brasil nesta quarta-feira, 19, foi marcada no Acre por uma reunião entre lideranças do governo e de etnias dos povos originários do estado. (…)

Grifo meu: o cacique Luiz Calixto, de adorno amarelo na cabeça, estava lá no pow-wow acreano….

Em tempo: Calixto disse hoje na rede antissocial que ‘cada vez fica mais difícil para a PF justificar a movimentação dos R$ 800 milhões'( denunciadas pela Operação Ptolomeu)

Leia abaixo…

-O significado da decisão do STJ de revogar as proibições da empresa do pai do governador Gladson Cameli para que esta possa atuar normalmente em outros estados é um ganho imenso e muito animador.

Explico: como a empresa não tem negócios no Acre desde 2014, isso quer dizer que a mesma está livre e desimpedida para prosseguir com suas atividades empresariais sem quaisquer restrições.

E com a referida empresa não tem vínculos ou negócios com o governo do Acre, fica cada vez difícil mais para os investigadores justificar a suposta e falaciosa movimentação dos tais 800 milhões.

Aos poucos as coisas vão se esclarecendo (Luiz Calixto).

J R Braña B.