Na foto, o presidente Lula e a deputada federal Meire Serafim, mulher do prefeito de Sena Madureira.

A cidade precisa de recursos e o presidente Lula de votos na câmara….

Nome disso é Política.

Quem torce o nariz para a cena não entendeu nada do que se passa em Sena, no Acre e no Brasil…

Boa atitude de Meire e do presidente Lula.

J R Braña B.