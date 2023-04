Diz o ministro da justiça Flávio Dino, a propósito da revelação dos dados e números das operações estranhas da PRF antes e durante o 2º Turno das eleições em 2022…

-A ação terrorista no dia 8 de janeiro só pode ser compreendida plenamente com a análise do que se passou nos meses anteriores. Por exemplo, a atuação da Polícia Rodoviária Federal no 2º turno de 2022, com operações atípicas, conforme a própria PRF e CGU revelaram nesta quinta.

(…)

Em tempo: a quantidade operações(fiscalização em ônibus) nas estradas do Nordeste superaram todas as regiões…percebe.!!???

Grifo meu: e ainda deram ao ex-seperintendente da PRF, Silvinei Vasques, aposentadoria 24 horas após o pedido…a aposentadoria mais rápida do mundo concedida no Brasil….claro, para escapar de responder por seu comportamento anti-republicano…a PRF e o governo atual poderiam anular essa aposentadoria.

J R Braña B.