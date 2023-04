by JLab – Falta de controle político leva situação vergonhosa como a do 8 de janeiro.

Bate pronto: Não houve previsibilidade….Zero.

G1 – A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse em uma rede social nesta quarta-feira (19), que agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) filmados durante os atos criminosos de 8 de janeiro “eram do governo Bolsonaro”.

(…)

No Twitter, Gleisi disse que os homens que foram vistos com os manifestantes “eram do governo Bolsonaro”, e que eles “ainda não haviam sido substituídos”.