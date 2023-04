by JLab – É preciso resistir as investidas contra a liberdade artística e de expressão, que têm sido ameaçadas em todo o mundo…

Bate pronto: preocupantes ataques cada vez mais frequentes.

ÉPOCA – A divulgação do trailer de Queen Cleopatra retratando a antiga rainha do Egito como uma mulher negra (intepretada pela atriz Adele James) motivou um advogado egípcio a entrar com um processo contra a Netflix em seu país.