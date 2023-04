by JLab – Debate não é sobre censura no twitter ou em qualquer outra plataforma digital. Não se trata de censura, não precisa. Mídia virtual não é mídia convencional.

Bate pronto crucial: Transparência dos algoritmos. Como funcionam? de onde vêm mentiras? Então saber, identificar e tomar medidas. A própria sociedade regra…

Se todo mundo mentir não há mais negócio nenhum.

CNBC.COM – O Britain First, partido britânico de extrema-direita, também foi beneficiado com o recurso de classificação de “organização oficial”, ação que questiona novamente o controle e gestão de Musk sobre a plataforma, uma vez que a principal campanha dessa organização é contra o multiculturalismo e gerida por líderes com procedentes nazistas, como Paul Golding, ex-membro do partido neonazista National First.

(…)

Além desses dois, um terceiro selo cinza também circula na plataforma, para contas de pessoas vinculadas a governos. Alguns nomes já contam com esse recurso, como o presidente dos EUA, Joe Biden, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e o presidente francês, Emmanuel Macron. O selo cinza não é pago.