by JLab – O futebol é a prova de que a vida imita a arte.

Bate pronto: A vida é um campo e o Flu representa alma brasileira…

G1 – O Fluminense venceu o Paysandu por 3 a 0 na noite desta terça-feira, no Mangueirão, e garantiu a classificação tranquila para as oitavas de final da Copa do Brasil. Após a partida, os dois clubes dividiram a mesma sala de coletiva, e o técnico do Papão foi o primeiro a dar entrevista e encheu a bola do time tricolor, dizendo que “é a melhor equipe sul-americana, está jogando um futebol maravilhoso, e temos que reconhecer isso”. Na sua vez, Fernando Diniz rechaçou o favoritismo:

– É um elogio que a gente recebe com bastante humildade. O favoritismo que a gente tem é trabalhar muito. Não acho que tem favoritos no Brasil, tem grandes equipes, e o Fluminense é um time que tem uma certa complexidade para jogar, mas no fundo é um time simples. Precisa se ajudar muito para o jogo ter fluência, acho que os jogadores estão cada vez mais tomando consciência que precisam se ajudar muito para ter resultado positivo. Isso é o que me agrada.

