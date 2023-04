Revista Fórum – Uma linha de crédito de R$ 21 bilhões voltada para microempreendedores individuais (MEIs), além de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pode contribuir com a retomada do crescimento econômico.

Os novos créditos são garantidos pelo Programa Emergencial de Acesso a Crédito (FGI PEAC). O volume de recursos é possível por conta da disponibilização de R$ 1,75 bilhão em garantia para contratação de operações de créditos por meio das 46 Instituições Financeiras habilitadas pelo BNDES para empréstimos.

Oxigenar a economia

O Programa possibilita às IFs, mesmo em cenários econômicos adversos, oferecer linhas com condições diferenciadas nas operações de crédito que contratam, beneficiando principalmente pequenos negócios, que permanecem com apetite por mais empréstimos garantidos pela iniciativa.

“Essa nova linha é voltada para MEI, micro, pequenas e médias empresas, no valor de R$ 21 bilhões, lastreado no FGI PEAC. Nós vamos passar a 70 parceiros, garantindo até 80% de cada operação, ajudando a diminuir a crise de confiança de crédito e a oxigenar a economia”, disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em coletiva no dia 17 de abril.

A Medida Provisória 1.139/22, aprovada pelo Senado em 21 de março deste ano e que seguirá para a sanção da Presidência da República, torna o FGI PEAC permanente, o que contribui para dar maior estabilidade ao programa e previsibilidade aos tomadores de crédito.