by JLab – oestadoacre apoia iniciativas como essa, que priorizam a saúde e o bem-estar da população.

Bate pronto sugestivo: A Educação Física é uma disciplina essencial para a formação integral dos indivíduos. Garantir presença dos professores em Educação Física aí no Olindão é fundamental para garantir a inclusão, qualidade e a diversidade nas atividades físicas oferecidas à população.

Tô com a saúde em dia. 😂😂😂A gente testa antes pra inaugurar a academia ao ar livre com tudo ok. ✔️

Esse equipamento aqui vai funcionar em breve e fica no Olindão, em Jardim Brasil.#professorlupércio pic.twitter.com/5z6QpwQDGZ

— Professor Lupércio (@prof_lupercio) April 26, 2023