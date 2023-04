GE – O São Francisco conquistou a primeira vitória no segundo turno do Campeonato Acreano ao superar o Atlético-AC por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (26), no estádio Florestão, em Rio Branco, em partida que abriu a quarta e penúltima rodada do segundo turno. Os gols do São Chico foram marcados por Brenner, no primeiro tempo, e Wanderson Jordão e Gabriel Serpa, na etapa final. O Galo Carijó chegou a desperdiçar uma penalidade com o atacante Ismael no segundo tempo.

