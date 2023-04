CONTIGO – A cantora Nayara Vilela foi encontrada morta na Ășltima segunda-feira (24). O caso estĂĄ sendo investigado pela polĂ­cia do Acre, onde a artista morava. Saiba quem Ă© Nayara e entenda o caso: A cantora, nascida no Mato Grosso, tinha apenas 32 anos e estava casada com o empresĂĄrio TarcĂ­sio AraĂșjo (tambĂ©m conhecido como TarcĂ­sio do Som) hĂĄ um mĂȘs, quem gerenciava sua carreira artĂ­stica. O casal oficializou a uniĂŁo no final do mĂȘs de março. Ela deixou um filho de oito anos, Emanuel.

Nayara começou a cantar aos 8 anos e teve uma carreira gospel. Entretanto, recentemente voltou a cantar piseiro e se apresentava nos bares de Rio Branco. Ela contava com mais de 77 mil seguidores em seu Instagram oficial, onde compartilhava um pouco de sua vida profissional, lançamentos de mĂșsicas, alĂ©m de sua vida pessoal, como viagens, selfies, registros na academia e inĂșmeras fotos e momentos de seu casamento com TarcĂ­sio.

Além de cantora, a artista também tinha uma conta para vendas de peças de roupas chamada Nayara Vilela Store, onde compartilhava fotos no espelho para mostrar o look e o valor das roupas.