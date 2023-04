SECOM ACRE – Com o propósito de apresentar as políticas e ações socioambientais desenvolvidas no estado, a coordenadora-geral do Programa REM Acre – Fase II, Roseneide Sena, participou na manhã desta quinta-feira, 27, do Fórum de Desenvolvimento das Mulheres do Alto Acre, realizado no auditório do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Xapuri.

O Programa REM atua com esses coletivos ofertando ações de inclusão de renda nas cadeias produtivas do subprograma Territórios de Produção Familiar Sustentável, que beneficia mais de 3.200 mulheres, envolvendo projetos da cadeia produtiva da borracha, do mel e da pecuária diversificada, entre outros. Também contribui com geração de renda para mais de 400 mulheres, por meio de projetos do subprograma Territórios Indígenas.

O Programa REM é fruto de cooperação financeira entre os governos do Acre, da Alemanha e do Reino Unido, por meio do Ministério Federal de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha (BMZ) e do Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido (Beis), além do Banco KfW, para implementação de projetos voltados a conservação das florestas que, por meio de diversos órgãos, beneficiam milhares de produtores rurais, ribeirinhos, extrativistas e indígenas.