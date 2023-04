Naudo Ribeiro, assinou ficha de filiação no Partido Progressistas durante ato realizado nesta sexta-feira (28l), na sede do clube Impactus, prestigiado pelo representante do presidente da sigla, governador Gladson Cameli, Alysson Bestene, pelo secretário-geral, Lívio Veras e demais autoridades do município.

(…)

Estiveram presentes o prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, César Andrade prefeito de Porto Walter, Sandra Mendonça, presidente Municipal do Progressistas no Jordão e Eluzimar Alencar, presidente Municipal do Progressistas de Rio Branco.