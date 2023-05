Para esclarecer.

O PL das fake news não é do governo Lula.

Tramita na câmara há pelo menos três anos.

Se temos consciência de que é preciso um freio de arrumação no vale tudo das plataformas digitais, também sabemos que é necessário a regulação da mídia no Brasil.

Não é à toa que a grande mídia comercial está nas últimas horas a favor do PL das fake news…

Porque a ajuda também.

Por isso é preciso os partidos aliados e o governo tomarem coragem para enfrentar o monopólio eterno da mídia comercial no Brasil…

O monopólio é nacional, estadual e municipal…

Meia-dúzia são donos de tudo…

É um debate que precisa chegar às ruas…

Mas tenho dúvida se o governo atual reunirá condições para levar adiante essa necessidade histórica na comunicação do Brasil.

Em tempo: esse é um tema que a mídia do Acre não toma nem conhecimento…vi um deputado federal se opor ao PL das fake news…tive pena, porque está contra sem saber porque está contra…não faz a menor ideia do mal que são as fake news na atualidade social do Brasil…

J R Braña B.