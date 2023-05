FUTEBOL INTERIOR – Rio Branco, AC, 01 (AFI) – O Humaitá entrou na última rodada com tudo a seu favor para se sagrar campeão do Campeonato Acreano, o que seria o segundo título estadual da história do clube, e o segundo seguido. O Rio Branco, porém, tinha planos diferentes, e levantou a taça de 2023.

(…)

No final, a temporada de 2023 repetiu o que aconteceu há dois anos atrás, quando o Estrelão também foi campeão em cima do mesmo adversário.