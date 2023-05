by JLab – Mentalidade identitária…

Bate pronto: onde é mesmo que caboclo é pejorativo? Esse pessoal não anda nas ruas não?

FÓRUM – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mesmo longe do poder, segue com suas falas recheadas de discriminação e incivilidade. Ele se referiu, nesta terça (2), ao deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), relator do PL das Fake News, que é negro, como “caboclo”. O termo, totalmente em desuso, faz referência a indivíduos que são mestiços de branco ou negro com indígenas, além de carregar um forte elitismo, pois pode ser interpretado como relativo a uma pessoa “inculta” ou “selvagem”.