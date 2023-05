FAB – Nesta terça-feira começou mais uma edição da SpaceBR Show 2023, uma das maiores feiras de tecnologia espacial do Brasil, que ocorre até o dia 11 de maio, no Shopping Frei Caneca, em São Paulo (SP). Em sua terceira edição, e com mais de 5 mil participantes, a SpaceBR Show 2023 visa apresentar o potencial de novos negócios gerados pela exploração espacial para a comunidade latino-americana.

Como expositor convidado, a Força Aérea Brasileira (FAB) apresenta um de seus principais projetos estratégicos, aqueles voltados para a área aeroespacial, como os vetores VSB-30, VS-30, VS-40 e o VS-50. Além disso, por meio de uma maquete, os visitantes podem conhecer como funciona o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) e, assim, saber sobre as especificidades deste, que é referência mundial em lançamentos de foguetes.

Inspirando talentos

Admirados com os projetos apresentados pela Força Aérea, os graduandos em Engenharia Aeroespacial pela Universidade de Brasília (UnB), Julia Meireles e Vitor Ferrante, afirmaram o quão importante é ter instituições como a FAB para o crescimento intelectual e profissionais de jovens engenheiros e estudantes da área, uma vez que podem ver como as missões são executadas e os projetos realizados.

“Além de ser motivador, é muito interessante saber que realmente existe um mercado em desenvolvimento e que, com isso, teremos grandes oportunidades. E esse é o principal impacto da feira: mostrar caminhos a se seguir”, disse a estudante Júlia.