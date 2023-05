OGLOBO – O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta terça-feira que há uma “intersecção” entre alguns colecionadores, atiradores e caçadores, os chamados CACs, e o crime organizado.

(…)

Também anunciou que o governo federal já confiscou 114 fuzis e 1.146 pistolas em 2023. No ano inteiro de 2022, foram apreendidos 12 fuzis e 135 pistolas. Parte dessas apreensões foram feitas pela Operação Day After, que foi deflagrada pela Polícia Federal logo após o fim do recadastramento das armas dos CACs.

(…)

Flávio Dino disse que a PF procura em especial as 6.168 armas de grosso calibre (fuzis e submetralhadoras) que não foram recadastradas. Segundo ele, parte desses artefatos foram parar nas mãos de milicianos e narcotraficantes. — Tirar armas de organizações criminosas é um caminho fundamental para termos paz social. Teremos a continuidade dessas apreensões — disse ele.