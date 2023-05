O senador Petecão recebeu em Brasília as vereadoras Eliane Rosita e Aparecida, do Partido Progressistas, do município de Bujari no Acre.

O objetivo da visita é buscar recursos de emendas do senador para a construção de estradas vicinais e pontes no município.

Além de recursos para outras áreas.



