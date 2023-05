O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) comemorou, nesta sexta-feira (12), a regulamentação da Lei Paulo Gustavo. O decreto, assinado pelo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai liberar R$ 3,8 bilhões para o setor cultural. Ele lembrou que a lei havia sido aprovada pelo Senado Federal no ano passado, e que ele próprio havia votado a favor da matéria por entender a importância do fomento à cultura.

Lembrou também o objetivo da lei que é o de ajudar na recuperação do setor cultural após as perdas acumuladas durante a pandemia da Covid-19. Seu nome popular homenageia o ator Paulo Gustavo (1978-2021), um dos principais humoristas do Brasil, que morreu no ano passado após longa internação por causa da doença.

(…)

De acordo com o senador, o dinheiro por ele destinado ao estado aqueceu novamente o setor cultural dos acreanos. Destacou que, além da Secretaria de Cultura do estado, todos os municípios foram beneficiados com recursos. Citou como exemplo a capital, Rio Branco, que recebeu R$ 4 milhões; Cruzeiro do Sul, R$ 715 mil; Sena Madureira, R$ 391 mil; Feijó, R$ 297 mil. Petecão advertiu que cabe agora às prefeituras fazerem os projetos no portal de convênios do governo federal.

Confira o valor destinado aos demais municípios na relação que se segue:

Acrelândia: R$ 141.671,99

Assis Brasil: R$ 72.721,33

Brasiléia: R$ 233.344,10

Bujari: R$ 99.576,32

Capixaba: R$ 110.657,91

Epitaciolândia: R$ 170.760,05

Jordão: R$ 79.273,98

Mâncio Lima: R$ 175.051,72

Manoel Urbano: R$ 87.005,98

Marechal Thaumaturgo: R$ 174.967,98

Plácido de Castro: R$ 179.545,77

Porto Walter: R$ 112.283,86

Rodrigues Alves R$ 175.330,86

Santa Rosa: R$ 67.020,03

Senador Guiomard: R$ 202.441,68

Tarauacá: R$ 361.561,74

Xapuri: R$ 177.040,55

Porto Acre: R$ 171.653,27