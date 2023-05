Traz a Folha de S. Paulo (para assinantes) nesta tarde…em letras enormes…

O setor de combustíveis avalia que a nova política de preços da Petrobras deixa o mercado sem parâmetro e pode ter impactos negativos tanto em importadores dos produtos quanto na produção de biocombustíveis no Brasil. (…)

Grifo meu:…normal a choradeira dos defensores do mercado…e os impactos dos preços altos na classe média….durante esses últimos seis anos? A sociedade é que ficou sem parâmetros com os preços abusivos dessa empresa que hoje ainda está sob o controle do setor privado quase que completamente…

J R Braña B.

Atenção – o Brasil se livrou do bolsonarismo nas urnas…foi uma vitória maiúscula…porém, o bolsonarismo não foi enterrado…está vivo ainda…e seus adeptos vivem e se informam num mundo completamente paralelo…seu habitar natural é a rede antissocial….o submundo do submundo da internet…o bolsonarismo dividiu o Brasil…

A vitória de Lula foi um alento democrático e da alma…abriu perspectiva para um cenário de normalidade em nosso país…mas não será fácil recompor o Brasil.

