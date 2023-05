Dnit diz que morte de jovem por causa de buraco foi fatalidade e pede reparo em BR

(…)a estudante de enfermagem Emeli Correia, de 23 anos, sofreu um acidente devido a um buraco e morreu nessa terça-feira,16, em Cruzeiro do Sul.(…)

(…)O Superintendente do Dnit no Acre, Carlos Moraes, classificou o caso como uma fatalidade e disse que vai pedir prioridade para reparos no trecho(…)

Grifo meu: pelo menos 50% dos acidentes de automóveis e motos no Acre – na zona urbana e nas estradas – são de responsabilidade do poder público (federal, estadual e municipal)…devido às péssimas condições das rodovias, ruas e estradas vicinais…estou sendo generoso com os 50%.

J R Braña B.