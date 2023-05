by JLab – O futebol brasileiro, em sua grandeza e diversidade, parece incapaz de oferecer aos clubes nordestinos a imparcialidade na arbitragem tão desejada…

Bate pronto: O talento, a técnica e o esforço destes clubes sempre foram e são obscurecidos pelas lentes ‘distorcidas que julgam as partidas.

UOL – O São Paulo venceu o Sport por 2 a 0, na Ilha do Retiro, e ficou mais próximo da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil…

PS¹: na mesma noite de quarta (17) no Allianz Parque, o Fortaleza viu-se, também, diante dos caprichos injustos da arbitragem.

PS²: essas coisas minam a verdadeira essência do jogo.

PS³: e para não variar, anteontem(16), as quimeras da arbitragem se materializaram mais uma vez no Maracanã, em jogo válido pelo 123.456.789 Fla vs FLu do ano. A alma do clássico mais charmoso é ofuscada pelos interesses obscuros do império do mal, o clube de remo. Resta ao Fluminense jogar muito futebol, e aos torcedores, quem sabe, até testemunhar mais um milagre futebolístico…