Diz o governo do Acre…que vai antecipar o salário do mês de maio…

Seria excelente, mas não é verdade…

O que vai acontecer, como nos meses que repetiu a ação – é pagar antes de acabar o mês trabalhado…

Antecipar salário seria se o servidor recebesse o salário no primeiro dia útil do mês que se começa a trabalhar…no caso deste mês, no dia 1 de maio, ou no máximo dia 2…porque o primeiro de maio foi feriado.

Fato: nunca nenhum governo do Acre antecipou salários.

Nunca!

De todo modo é razoável e compreensível elogiar o governo por pagar antes do término do mês trabalhado….mas é só isso…simples de entender….

…é que no Acre os sindicatos não prestam atenção nas coisas(de uns alguns anos para cá…muito tempo) e não esclarecem seus filiados.

J R Braña B.