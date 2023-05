A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), promoveu nesta sexta-feira (19), uma ação de vacinação realizada pela Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) Rozangela Pimentel para os servidores da Polícia Federal do Acre.

Segundo o coordenador da Urap, Francisco Ferreira, a equipe da Unidade levou 200 doses de imunizantes para atender os servidores e terceirizados com as vacinas para Influenza, febre amarela, hepatites A e B e o reforço da Covid-19 com a Bivalente.

“A gestão do prefeito Tião Bocalom tem prestado esses serviços sempre que solicitado, principalmente aos órgãos e instituições no âmbito municipal, estadual e federal com essa parceria”, explicou.

O corregedor-regional da Polícia Federal no Acre (PF/AC), Flávio Avelar, agradeceu pela Semsa ter atendido a solicitação e estar realizando a cobertura vacinal não só nos servidores como também em seus familiares.

“Essa é uma parceria de suma importância para a Polícia Federal porque muitas vezes nós trabalhamos 10, 12 e até 14 horas por dia e não temos tempo nem de cuidarmos da nossa própria saúde e o fato dessa parceria ter trazido a Semsa para nos vacinar é excelente para a PF”, disse.

