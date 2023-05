Na Folha de S. Paulo

Brasil diz que ofereceu 3 horários a Zelenski, que deixou delegação esperando

O governo brasileiro afirmou que o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, simplesmente não apareceu para uma bilateral marcada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva às margens da reunião do G7, que terminou neste domingo (21), em Hiroshima, no Japão.

(…)

Grifo meu: a solução para a paz não vai acontecer isolando a Rússia…como age a Nato/Otan.

J R Braña B.