Diz o Delta….,

Que aqui 41 por cento desaprovam o governo Lula…que está no poder há cinco meses e já fez pelo Acre nesse tempo mais do que o milico enrolado até os fios de cabelo com a justiça, que desgraçou o país nos miseráveis quatro anos em que permaneceu presidente(dele mesmo).

No Acre, a desorientação política vai levar, talvez, mais de uma encarnação para ser desfeita…

Um exemplo da desorientação que está virando doença: os pais de alunos da rede estadual reclamam do tablet multilaser entregue pelo governo GladsonC aos estudantes…dizem que é uma porcaria e é mesmo….mas põem a culpa no PT…..o governador deve ter mudado de partido e ninguém ficou sabendo…

J R Braña B.