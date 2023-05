Só aqui em oestadoacre você vai saber os detalhes de mais esse episódio de racismo ocorrido neste domingo em La Liga de futebol española.

Durante o jogo do Madrid parte da torcida do Valência começou a gritar ‘mono, mono (macaco) contra o atleta brasileiro mais valorizado esportivamente na Europa.

Aqui abaixo o shorts oestadoacre e depois seguem as reações do Vini, do presidente de La Liga, Javier Tebas Medrano, e do governador Eduardo Paes, que manda o cartola español à merda.

A reação de Vinícius Jr, que perturbou o juízo dos cartolas de lá…

-Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhois que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui.

Mais calmo, o atleta brasileiro falou à imprensa…tvs do Brasil estavam lá…assista abaixo..

Vinícius Jr…após o jogo do Madrid contra o Valência…onde foi insultado por gritos racistas outra vez… pic.twitter.com/5QVtNad4vS — oestadoacre (@Oestadoacre) May 21, 2023

A reação do presidente de La Liga da España, Javier Medrano

–Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga , es necesario que te informes adecuadamente @Vinijr. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos.

Vou traduzir…diz o cartola español Javier Medrano:

-Já que os que deveriam te explicar não o explicam (se dirigindo ao Vini) o que a Liga já faz contra o racismo, temos tentado explicar nós mesmo, mas você não compareceu nas duas datas que você mesmo me solicitou. Antes de criticar e injuriar a Liga Española é necessário que se informe adequadamente, Vini. Não se deixe manipular e procure compreender bem as competências de um e o trabalho que temos feitos juntos.

A reação do governador do Rio, Eduardo Paes, que saiu em defesa do Vini, que é do Rio.

– Vete a la mierda hijo de ….@Tebasjavier quieres culpar a la víctima imbécil?

Tradução: Vai à merda filho de……., escreveu o governador em resposta à postagem de Javier Medrano, o cartola español.

Também do Rio, o ex-presidente da câmara, Rodrigo Maia defendeu Vinícius Jr.

A reação do ministro da justiça, Flávio Dino.

-Minha solidariedade ao jogador brasileiro Vinicius Júnior, mais uma vez vítima de racismo na Espanha. Isso é deplorável, inaceitável e deve ter consequências.

Só faltou o presidente Lula…o que seria muito bom.

J R Braña B.