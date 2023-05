by JLab – Ao leitor que abre os jornais nestes dias, pode parecer que o Partido dos Trabalhadores e o governo navegam em águas barrentas. Mas o negócio é o seguinte, essa percepção é do petista. Lula tem uma estratégia clara e definida, que às vezes pode não se confundir com a do seu partido. Ele sabe que o seu papel é o de articulador político, líder popular e candidato a reeleição. Metade das vezes não se preocupa em agradar a todos, nem em evitar desgastes, joga com as circunstâncias, oportunidades e interesses do jogo. O presidente é o principal sacerdote da política brasileira. A imprensa, por sua vez, se encontra em uma encruzilhada, sem saber ao certo qual rumo tomar, uma vez que se habituou, de maneira peculiar, àquilo que outrora denunciava, a polarização que nunca existiu. Um governo de esquerda é tão complexo quanto um governo de direita. O que se confundiu com polarização era, na verdade, um embate de ideias e interesses divergentes…

